騙徒冒職員 華駐法大使籲小心

消息指，不法分子冒充使領館工作人員，謊稱當事人有司法文書待領取、存在不良信用紀錄、涉及洗錢等刑事案件，並以配合辦案為由索要當事人資訊，繼而誘導當事人轉帳匯款。甚至還有不法分子以案件保密為由，要求當事人不得告知親友，對其進行精神控制和虛擬綁架，給當事人及家庭造成經濟和精神雙重傷害。

中國駐法國使領館提醒在法中國公民，該使領館、內地公檢法機關和電訊營運商工作人員不會通過電話、聊天軟件等通知其涉案並發送所謂「警官證」、「逮捕令」、「保密函」等文件，不會將電話轉接至所謂「國際刑警中心」或「國內公檢法機關」，不會索要銀行帳戶資訊，更不會要求繳納「保證金」或將資金轉移至所謂「安全帳戶」。如接到此類電話，應及時向該使領館或中國外交部全球領事保護與服務應急熱線核實。如不幸上當受騙，應及時向法國警方和內地公安機關報案，並向法國反詐騙熱線或國內報案地反詐騙中心尋求協助。