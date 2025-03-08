騙徒冒職員 華駐法大使籲小心
【本報綜合報道】中國駐法國大使館微信號周四發消息稱，近日有不法分子利用軟件將來電顯示模擬成該使領館電話號碼實施詐騙，提醒在法中國公民如接到此類電話，切勿輕信及轉帳。
藉軟件模擬使領館電話
消息指，不法分子冒充使領館工作人員，謊稱當事人有司法文書待領取、存在不良信用紀錄、涉及洗錢等刑事案件，並以配合辦案為由索要當事人資訊，繼而誘導當事人轉帳匯款。甚至還有不法分子以案件保密為由，要求當事人不得告知親友，對其進行精神控制和虛擬綁架，給當事人及家庭造成經濟和精神雙重傷害。
中國駐法國使領館提醒在法中國公民，該使領館、內地公檢法機關和電訊營運商工作人員不會通過電話、聊天軟件等通知其涉案並發送所謂「警官證」、「逮捕令」、「保密函」等文件，不會將電話轉接至所謂「國際刑警中心」或「國內公檢法機關」，不會索要銀行帳戶資訊，更不會要求繳納「保證金」或將資金轉移至所謂「安全帳戶」。如接到此類電話，應及時向該使領館或中國外交部全球領事保護與服務應急熱線核實。如不幸上當受騙，應及時向法國警方和內地公安機關報案，並向法國反詐騙熱線或國內報案地反詐騙中心尋求協助。
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