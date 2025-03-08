8度試飛 SpaceX星際船解體空中 碎片癱佛州機場交通

美國富豪馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）周四執行重型運載火箭星際飛船第8次試飛，升空期間火箭第二級飛船失控旋轉解體，碎片散落，一度癱瘓佛羅里達州機場交通。

星際飛船於美國東部時間周四傍晚6時30分左右，從德州南部布朗斯維爾附近的SpaceX星際基地發射升空。SpaceX之後公布，星際飛船上升燃燒過程中，飛行器發生意外快速解體並失去聯繫，團隊立即開始與安全官員協調實施緊急應變計劃，至於火箭底部的助推器成功回收。

賓夕凡尼亞州機場航班亦延誤 佛羅里達州沿岸民眾在馬斯克旗下社交平台「X」發布畫面，顯示星際飛船在空中解體。美國聯邦航空局公布，受太空發射碎片掉落影響，佛羅里達州主要機場勞德代爾堡荷里活國際機場及邁阿密國際機場，航班出發時間最多延遲45分鐘，賓夕凡尼亞州費城國際機場航班出發時間延遲30分鐘。

星際飛船原定周一傍晚升空，但因發射倒數期間出現讀數問題而停止，SpaceX隨後宣布取消發射並維修。星際飛船今年1月進行第7次試飛亦發生解體爆炸，SpaceX調查認為緣於火箭強烈振動造成推進劑洩漏引發火警，導致大部分引擎熄滅，火箭最終觸發自毀系統爆炸，碎片掉落影響加勒比海上空航空交通。本報綜合報道