兩岸國際

若哈拒放人質 美以或聯合行動

美國周三首次與哈馬斯直接對話，令以色列不滿。美國中東問題特使威特科夫同日警告，如果哈馬斯仍拒絕釋放人質，美國和以色列將對哈馬斯採取聯合行動。哈馬斯發言人奧貝達周四則警告，以色列任何軍事升級行為可能導致人質喪生。（綜合報道）
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