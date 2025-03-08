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俄羅斯設法保留在敍利亞基地
敍利亞反對派武裝去年12月攻入首都大馬士革，推翻巴沙爾‧阿薩德政權。美國傳媒周三引述消息報道，俄羅斯正尋求方法保留在敍基地，緩解在俄烏戰爭中遭遇挫折。分析認為，俄羅斯與敍利亞談判有優勢，理由是不受制於任何道德問題。（綜合報道）
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