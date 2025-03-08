兩岸國際

俄羅斯設法保留在敍利亞基地

敍利亞反對派武裝去年12月攻入首都大馬士革，推翻巴沙爾‧阿薩德政權。美國傳媒周三引述消息報道，俄羅斯正尋求方法保留在敍基地，緩解在俄烏戰爭中遭遇挫折。分析認為，俄羅斯與敍利亞談判有優勢，理由是不受制於任何道德問題。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者