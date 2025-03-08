特朗普不滿美日安保條約
【本報綜合報道】美國總統特朗普周四抱怨《美日安保條約》並不互惠，直言美國必須保護日本，但日本不必保護美國。
抱怨並不互惠
特朗普在白宮見記者時指摘歐洲國家在貿易中剝削美國，卻沒有為本國安全支付足夠費用。他指美國一直支持整個世界、北約，為其他國家買單，北約國家是「我的朋友」，但不太確定如果美國有麻煩，他們是否會幫忙。他話鋒一轉提到日本，說：「我愛日本。我們與日本的關係很好，但我們與日本達成了一項有趣的協議（意指《美日安保協議》），我們必須保護他們，但他們不必保護我們。」他又指協議就是這樣的，日本從美國賺了一大筆錢，「我實際上想問的是，是誰達成了這些交易？」。
在首個總統任期時，特朗普曾向日本、南韓等盟友施壓，要求他們為美國駐軍支付更多費用。他亦不滿根據《美日安保條約》，即使美國遭到攻擊，日本也沒有義務協助，可以「在索尼電視上觀看」。今次則是特朗普再次入主白宮後首次質疑美日同盟，他上月與日本首相石破茂會面後曾表示美國完全致力於日本的安全，將全力發揮美國的威懾能力，百分之百地保衞日本。
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