特朗普不滿美日安保條約

抱怨並不互惠

特朗普在白宮見記者時指摘歐洲國家在貿易中剝削美國，卻沒有為本國安全支付足夠費用。他指美國一直支持整個世界、北約，為其他國家買單，北約國家是「我的朋友」，但不太確定如果美國有麻煩，他們是否會幫忙。他話鋒一轉提到日本，說：「我愛日本。我們與日本的關係很好，但我們與日本達成了一項有趣的協議（意指《美日安保協議》），我們必須保護他們，但他們不必保護我們。」他又指協議就是這樣的，日本從美國賺了一大筆錢，「我實際上想問的是，是誰達成了這些交易？」。