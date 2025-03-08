尹錫悅獲撤銷逮捕 非拘留狀態下受審

在野黨不滿 籲檢方抗訴 南韓總統尹錫悅去年12月宣布緊急戒嚴令，被控涉嫌發動內亂等罪名，今年1月15日開始扣押。首爾中央地方法院昨日批准撤銷逮捕，尹錫悅獲釋後將在非拘留狀態下繼續接受彈劾案和內亂案審訊。

尹錫悅一方主張，檢方在羈押期限結束後對提起公訴非法。法院認為，羈押期限應以小時而非天數為單位計算，尹錫悅拘留合法審查相關材料等在法院停留時間也計入羈押時間，法院認為，尹錫悅在羈押期限屆滿後才被檢方起訴。

法院還提及尹錫悅辯護人的主張，即高級公職人員犯罪調查處（公調處）偵查範圍不含內亂罪，且公調處和檢察廳是兩個獨立的偵查機構。然而，雙方在沒有法律依據的情況下互相協商分期適用《刑事訴訟法》所規定的羈押期。法院表示，有必要進一步明確相關流程並消除圍繞偵辦過程合法性疑點，故決定撤銷逮捕。

在野共同民主黨發言人韓瑉洙表示，法院批准釋放尹錫悅決定欠妥，檢方應該立刻提出抗訴。法院的決定不會給憲法法院對尹錫悅彈劾案的判決產生影響，兩者毫無關聯。執政國民力量黨緊急對策委員會委員長權寧世稱，與國民一起，就法院基於法理和良知作出明智的決定表示歡迎，希望憲院能立足憲法價值對彈劾案作出公正的判決。總統室發言人稱，將與國民一同期待尹錫悅盡早恢復職務。

尹支持者自焚重傷 一名疑為尹錫悅支持者的男子昨日中午在首爾市建築展覽館屋頂自焚重傷，他事前曾撒傳單。傳單上寫有支持尹錫悅，譴責在野黨的字句。本報綜合報道