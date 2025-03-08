倘停火 土耳其或派兵赴烏維和

【本報綜合報道】英國和法國推動在俄烏停火後派歐洲維和部隊到烏克蘭，一名土耳其國防官員周三指土耳其可能會派兵參與維和任務，但先決條決是俄烏停火，而且不應涉及作戰部隊。

北約成員國中，土耳其的軍隊規模是第二大，僅次於美國。土耳其官員表示，如果認為對建立地區穩定與和平有必要，土耳其將考慮派遣部隊的問題，並將與所有相關方共同評估。他續指，有關土耳其派兵的討論仍處於概念上，未有具體決定，構思亦未被明確定義。如果土耳其部署軍隊，首先需要烏克蘭和俄羅斯宣布停火，而最初的部署應包括非戰鬥部隊來監督停火。

俄警告北約勿派兵烏 俄羅斯外長拉夫羅夫周四再次表明，如果歐洲軍隊部署到烏克蘭，就意味北約直接、正式、毫不掩飾地參與烏克蘭衝突，俄方絕不允許。他重申，如果西方停止向烏克蘭供應武器，戰事就能迅速結束。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃則指，西方國家正不惜一切代價試圖為烏克蘭爭取喘息機會，防止其戰線崩潰，而烏方利用此喘息機會增強自身力量並伺機反攻。俄方認為，必須就最終解決方案達成可靠的協議，任何試圖爭取喘息機會的做法或試圖重新部署力量都是絕對不可接受。