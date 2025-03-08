美特使：斷軍援烏前 已發警告

【本報綜合報道】美國俄烏問題特使凱洛格周四表示，切斷對烏克蘭的軍事援助和情報共享前白宮已發出警告，如今的局面是烏克蘭自找。

凱洛格表示，在烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普會面前，白宮已表明重點將集中在簽署礦產協議上，然而澤連斯基仍然堅持向特朗普施壓，要求站在烏克蘭一邊。凱洛格又指，俄烏和平協議不應該以2022年達成的《伊斯坦布爾協議》為基礎。《伊斯坦布爾協議》由俄烏代表於2022年3月底，在土耳其伊斯坦布爾會談期間達成，其中概述和平協議的潛在條款，包括烏克蘭採取中立立場、放棄加入北約計劃、實施軍事限制等。惟美國中東問題特使威特科夫早前表示，《伊斯坦布爾協議》可以作為未來烏克蘭與俄羅斯和平條約的基礎。