河南治蟲患見效 解除12疫區

【本報綜合報道】河南省林業局日前公布，成功拔除3個松材線蟲病疫區及9個美國白蛾疫區，象徵全省林業有害生物防控工作取得突破性進展，下一步將持續鞏固現有成果，完善防控體系，建立防控成效機制，築牢生態安全屏障。

松材線蟲病及美國白蛾

松材線蟲病被稱為松樹癌症，美國白蛾則直接危害多種植物生長。河南省林業局公布，當局近年來圍繞松材線蟲病疫情防控5年攻堅行動及美國白蛾防控目標任務，強化責任，打好監測預警、提升除治質量、開展專項行動等防控「組合拳」，實現松材線蟲病縣級疫區數、鄉鎮疫點數、疫情發生面積、染疫小班數及疫木株數「五下降」，美國白蛾2021年至2024年發生面積「四連降」，重大林業有害生物災害疫情防控工作取得明顯成效。