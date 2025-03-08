兩大軍工企調整高層 紀檢監察組長換人

兩會舉行期間，中國兩大軍工集團紀檢監察組組長相繼換人。花豐出任中國兵器裝備集團公司紀檢監察組組長、黨組成員，接替余蠶燭。法學博士陳正雲近期接替陳學釧，擔任中國兵器工業集團紀檢監察組組長、黨組成員。

公開資料顯示，花豐此前擔任中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組副組長（正局長級）。陳正雲出生於1968年10月，安徽巢湖人，法學博士。他早年曾任最高人民檢察院職務犯罪預防廳副廳長等，後任中央紀委國家監委第九監督檢查室副主任。

花豐及陳正雲接任 中國兵器裝備集團有限公司是中央直接管理的國有重要骨幹企業，擁有60多家重點企業和研發機構，培育出「長安」、「建設」、「嘉陵」等一批具有廣泛社會影響的知名品牌。產品主要覆蓋單兵班組、末端防御、機動壓制、先進彈藥、反恐處突等多個領域，裝備陸、海、空、火箭軍、武警、公安、預備役、民兵等所有武裝力量。

中國兵器工業集團是各大軍工集團中唯一一家面向陸軍、海軍、空軍、火箭軍、信息支援部隊以及武警公安提供武器裝備和技術保障服務的企業集團，除了為陸軍提供坦克裝甲車輛、遠程壓制、防空反導等主戰裝備之外，還向各軍兵種提供智能化彈藥、光電信息、毀傷技術等戰略性、基礎性產品。本報綜合報道