機動車報告造假 湛江罰13公司

【本報綜合報道】廣東省湛江市生態環境局周四發布多份行政處罰決定書，其中湛江市4間機動車檢測公司，以及下轄廉江市4間機動車檢測公司、兩間石材廠被罰。上述機動車檢測公司涉及出具機動車虛假排放檢驗報告，以及不按照相關檢測技術規範檢測機動車排氣污染。

行政處罰決定書顯示，湛江市被罰的機動車檢測公司分別為湛江市統原機動車檢測服務有限公司、湛江港城機動車檢測技術有限公司、湛江市瑞和機動車檢測服務有限公司、湛江市雲頭機動車檢測有限公司。這些公司均出具了機動車虛假排放檢驗報告，違反《大氣污染防治法》，分別被罰沒12萬至45萬多元（人民幣‧下同，約12.9萬至48.3萬港元）。

違反《大氣污染防治法》 廉江市受罰的機動車檢測公司亦違反了《大氣污染防治法》，均被沒收違法所得、處罰12.5萬元（約13.4萬港元），石材廠則被罰款2.1萬元（約2.3萬港元）。湛江市近期另有5間機動車檢測公司被罰，到目前為止數量增至13間。