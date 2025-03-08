台積電再赴美投資 賴清德否認白宮施壓

涉7800億元及建5新廠 被指致台失籌碼 台積電董事長魏哲家日前在白宮與美國總統特朗普會面後，宣布未來數年在美國新增1,000億美元（約7,800億港元）投資並建造5間新廠，被質疑出賣台灣致喪失安全籌碼。台灣領導人賴清德與魏哲家周四一同召開記者會說明，定調台積電沒受美方壓力，強調是台美關係歷史時刻。

賴清德表示，台積電每次布局都會更因而更壯大、更有競爭力，也成就台灣更大實力。對於台積電擴大在美投資能否換取美方對台安全承諾，他則稱特朗普上台後曾公開聲明，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。賴清德指出，台灣產業從「西進」、「南向」逐步發展至「北合」，數十年累積實力足夠讓台灣自信地跨越太平洋，「東拓」到美洲。

在野黨憂半導體技術外流 惟記者會並沒有對台積電技術是否外流，能否換取特朗普對台不課徵高額關稅，是否弱化台灣半導體產業地位等問題釋疑。行政院長卓榮泰同日在行政院會上指出，台積電在很多縣市已有既定甚至新計劃，台灣仍是最重要的生產基地，而台積電布局全世界的前提是根留台灣。

國民黨指出，台積電是台灣長期培育的核心企業，其半導體產業以「矽盾」之姿，讓台灣在國際擁有舉足輕重的地位並獲各國保障，質疑半導體供應鏈外移如何維持「矽盾」，賴清德卻沒回應這些安全問題。民眾黨強調，賴清德不該自甘於當企業的鼓掌部隊，把台灣競爭優勢即將流失和安全籌碼喪失的危機，都單方面美化為世界對台灣的肯定。

大陸官員誘巴拉圭離棄台 此外，中國一名外交官去年12月藉參加聯合國組織會議的機會入境巴拉圭，暗示可擴大進口巴拉圭牛肉等產品，要求巴拉圭與台斷交，但因外交官違反申請簽證申報目的，遭巴拉圭驅逐出境。本報綜合報道