西藏稱不受反華勢力干擾建設

全國人大代表、中共西藏自治區黨委副書記、主席嘎瑪澤登周四在北京回答記者提問時，強調西藏建設不會受達賴集團和西方反華勢力的干擾、影響。嘎瑪澤登指出，西藏已連續17年未發生重大政治性、群體性和暴力恐怖案件，民眾的安全感、滿意度保持在99%以上。（綜合報道）