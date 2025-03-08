3月8日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月08日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
西藏稱不受反華勢力干擾建設
全國人大代表、中共西藏自治區黨委副書記、主席嘎瑪澤登周四在北京回答記者提問時，強調西藏建設不會受達賴集團和西方反華勢力的干擾、影響。嘎瑪澤登指出，西藏已連續17年未發生重大政治性、群體性和暴力恐怖案件，民眾的安全感、滿意度保持在99%以上。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250308-0308_00178_008/西藏稱不受反華勢力干擾建設
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc