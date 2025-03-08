兩岸國際

加拿大斥華用AI網攻干預大選

加拿大全球事務部和通訊安全局周四分別發布聲明和報告，指控中方利用人工智能（AI）針對加拿大境內目標製造虛假訊息、開展網絡攻擊，干涉民主和選舉進程。中國駐加拿大使館回應批評，加方在缺乏事實依據下無中生有，對中國無端栽贓抹黑，中方對此堅決反對、決不接受。（綜合報道）
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