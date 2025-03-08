沃爾瑪促華供應商減價 轉嫁關稅
【本報綜合報道】美國零售商沃爾瑪已要求中國供應商大幅降價，以轉嫁總統特朗普對華關稅成本，但受到中國供應商強烈反彈。沃爾瑪發言人稱，公司將繼續與供應商合作，盡可能為顧客降低價格。
消息人士透露，沃爾瑪已要求廚具和服裝生產商等中國供應商，在每一輪關稅降低高達10%價格，相當於承擔特朗普關稅全部成本。但只有寥寥可數中國供應商同意沃爾瑪的要求，因為沃爾瑪採取過往廉價採購策略已令供應商毛利率非常微薄。知情人士指出，對部分廠商而言，任何超過2%的降價幅度都會讓他們虧損。由於上游廠商拒絕降價超過3%，令供應商考慮從越南採購部分零件，但擔心會犧牲產品品質。美國其他零售商可能跟隨沃爾瑪做法，百貨公司Target行政總裁康奈爾（Brian Cornell）周二稱，正與供應商討論應對關稅措施。
特朗普願再延TikTok出售期限
特朗普上台後簽署行政命令押後TikTok的「不賣就禁」法案生效期到4月5日，他周四指如果在上述日期前未能達成協議，可能會再延長出售期限。他說美國對TikTok有很大興趣，中國會發揮作用，所以希望中國會批准交易。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：