沃爾瑪促華供應商減價 轉嫁關稅

消息人士透露，沃爾瑪已要求廚具和服裝生產商等中國供應商，在每一輪關稅降低高達10%價格，相當於承擔特朗普關稅全部成本。但只有寥寥可數中國供應商同意沃爾瑪的要求，因為沃爾瑪採取過往廉價採購策略已令供應商毛利率非常微薄。知情人士指出，對部分廠商而言，任何超過2%的降價幅度都會讓他們虧損。由於上游廠商拒絕降價超過3%，令供應商考慮從越南採購部分零件，但擔心會犧牲產品品質。美國其他零售商可能跟隨沃爾瑪做法，百貨公司Target行政總裁康奈爾（Brian Cornell）周二稱，正與供應商討論應對關稅措施。