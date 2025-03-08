特朗普：華核武規模 料5年內追平美俄

【本報綜合報道】美國總統特朗普周四表示，美國和俄羅斯的核武庫規模是目前最大，但中國會在4至5年內擁有相同規模的核武，他願意與中俄談判協調裁減核武。

願與中俄談判裁核

特朗普指，俄羅斯和美國擁有的核武數量是最多的，中國在數年內也會擁有同等數量的核武，如果大家都能實現無核化，那就太好，因為核武的威力是驚人的，「真是太瘋狂了」。特朗普又稱，在第一個總統任期內非常接近與俄羅斯達成無核化協議，他還就此事與中方會談。