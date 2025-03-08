特朗普：華核武規模 料5年內追平美俄
【本報綜合報道】美國總統特朗普周四表示，美國和俄羅斯的核武庫規模是目前最大，但中國會在4至5年內擁有相同規模的核武，他願意與中俄談判協調裁減核武。
願與中俄談判裁核
特朗普指，俄羅斯和美國擁有的核武數量是最多的，中國在數年內也會擁有同等數量的核武，如果大家都能實現無核化，那就太好，因為核武的威力是驚人的，「真是太瘋狂了」。特朗普又稱，在第一個總統任期內非常接近與俄羅斯達成無核化協議，他還就此事與中方會談。
中國海軍艦艇編隊上月21日在塔斯曼海實彈演習，之後圍繞澳洲大陸周邊外海航行，截至昨日接近完成繞行澳洲一圈。美國國防部首次回應稱，了解中國海軍相關活動並正密切監視。美國海軍周二起在印太地區分別舉行兩場反潛演習，包括在夏威夷附近海域舉行代號「黑寡婦2025」演習，派出潛艇、多艘水面艦艇和反潛巡邏機，模擬聯合追蹤和應對敵方潛艇。美國亦在關島附近海域召開代號「海龍2025」多國聯合演習，澳洲、印度、日本和南韓派出反潛力量參與，訓練包括實時追蹤美國海軍潛艇。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：