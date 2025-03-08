華強調「一個中國」 促日勿借台生事

【本報綜合報道】王毅強調中國給日本帶來的從來都是機遇，而不是威脅。他另指摘，菲方每次在南海的行動，編寫劇本的都是域外勢力，強調侵權挑釁必將自食其果。

王毅指出，去年11月中日領導人達成重要共識，同意全面推進中日戰略互惠關係，在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭，這些都是符合雙方長遠利益之舉。他強調，「一個中國」原則是中日關係的政治基礎，對日本仍有人與「台獨」勢力暗通款曲，他正告日方借台灣生事，就是給日本找事。

王毅表示，台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能，而「以台制華」無異於螳臂當車。他又批評，美方所謂「印太戰略」成事不足，敗事有餘。他又指，亞洲不是大國博弈的角鬥場，而應成為國際合作的示範田，在相互尊重、互利共贏的基礎上共享亞洲的發展機遇。

斥菲在南海挑釁將自食其果 有關中國與東盟國家在南海行為準則磋商的進展，王毅指在中國與東盟國家共同努力下，南海局勢保持和平穩定，仍然是全球航行飛越最安全、也是最繁忙的海域。至於中國與菲律賓在南海的摩擦，他指菲方每次海上行動，編寫劇本的是域外勢力，承包直播的是西方媒體，而戲碼千篇一律，就是處心積慮抹黑中國。他強調，中方將繼續依法維護自身的領土主權和海洋權益，侵權挑釁必將自食其果，甘當棋子最終只會被拋棄。