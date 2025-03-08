華稱與俄友好不變 斥美以怨報德掀關稅戰

王毅出席全國人大會議記招 談國際形勢 十四屆全國人大三次會議昨日舉行記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅就中國外交政策和對外關係相關問題，回答中外記者提問。他提到中俄友好歷史邏輯不變，兩國關係不受第三方干擾，批評美國以怨報德對華發起關稅戰。

記者會上午10時在梅地亞中心新聞發布廳舉行，王毅回應俄美對話影響中俄關係時強調無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減，兩國已探索出一條不結盟、不對抗、不針對第三方的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範。他強調，中俄關係是動盪世界中的恒量，不是地緣博弈裏的變量，一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾。

倘全球皆本國優先 將倒退 談及美國總統特朗普上台後強調美國優先，王毅指世界上有190多個國家，如果每個國家都強調本國優先，迷信實力地位，世界將倒退回叢林法則。他提出，美國應覆盤一下從關稅戰、貿易戰中得到甚麼，貿易逆差是擴大了還是縮小了，製造業的競爭力是上升了還是下降了，通脹是好轉了還是惡化了，民眾生活是變好了還是變糟了。

王毅稱，中方早在2019年就應美方請求，在世界上率先列管所有芬太尼類物質。中方本着人道主義精神為美國提供各種幫助，美方不應以怨報德，更不能無端加稅。相互尊重是國與國交往的基本準則，也是中美關係重要前提。任何一個國家都不能幻想一邊對華打壓遏制，一邊與中國發展良好關係。

稱中歐屬互利共贏合作夥伴 至於中歐關係，王毅回顧雙方半個世紀的交往，認為最寶貴的經驗是相互尊重，最強大的動力是互利共贏，最一致的共識是多邊主義，最準確的定位是合作夥伴。王毅強調，衝突無法有贏家，和平不會有輸家，談判桌是衝突的終點，也是和平的起點。中方願根據當事方的意願，與國際社會一道，為最終化解烏克蘭危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

對於特朗普宣稱接管並擁有加薩地帶，將巴勒斯坦人遷至鄰近國家。王毅指加薩屬於巴勒斯坦人民，是巴勒斯坦領土不可分割一部分，任何強制改變加薩地位的行徑，都不會帶來和平，只會引發新的動盪。王毅指出，過去一年元首外交成果豐碩，推動中國與世界的關係發生積極和深遠變化，今年對中國和世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻。今年的國際形勢依然充滿挑戰，但中國外交初心不改，將繼續與各國一道堅守人間正道，把握時代潮流，捍衞國際公平正義，維護世界和平穩定。本報綜合報道