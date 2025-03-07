為賺旅費日打3份工 女學霸遊逾20城市圓夢

【本報綜合報道】內媒前日報道，為實現遊遍中國及世界的夢想，湖北民族大學美術與設計學院一名女學霸一天打3份工，上大學一年多內累計賺得超過5萬元（人民幣‧下同，約5.3萬港元），成為她走過北京、上海、廣州等20多個中國城市的旅費。

兼職包括幫同學配送零食 蔡金玲大學一年級時便開始打工，前年10月找到第一份咖啡店兼職，兩個月後自購打印機經營校內打印外賣，第3份兼職是幫同學配送零食。雖然學業繁忙，但她仍每天早上7時準時起床，上課和打工兩不誤，不但以全年級第3的綜測成績獲得學校二等獎學金，入學一年多便已連續取得全國電腦等級考試一級證書、會計專業技術資格，同時在多個全國性大學生競賽斬獲佳績。

出生於湖北省武漢市的蔡金玲家境優厚，父親是航空公司職員，母親在中國石化系統工作。受父親影響，她從小嚮往旅行，憑藉堅定意志及商業頭腦月入穩收5,000元至6,000元（約5,350至6,419港元），不但有了暢遊各地的旅費，更擁有人生第一輛電單車，並在股市作小額投資。