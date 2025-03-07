蔬菜管弦樂團奏妙曲 27年演出344次創紀錄

完場熬湯供觀眾飽腹 管弦樂團也許有人覺得平平無奇，但健力士世界紀錄大全官方前日公布，奧地利首都維也納原來有世上首個，甚至是唯一一個專門用蔬菜樂器演奏音樂管弦樂團，過去27年間一共出演了344場音樂會，創下世上舉辦最多音樂會的蔬菜管弦樂團世界紀錄。

新鮮材料 挖空剝皮製作樂器 這個蔬菜管弦樂團於1999年成立，由11名樂手組成。表演樂器都是即日購買的新鮮蔬菜，每次演出之前都要雕琢一番，如挖空紅蘿蔔、剝洋葱皮等，才能製作出紅蘿蔔單簧管、蘿蔔馬林巴琴、茄子打擊樂器、青瓜小號，甚至還有韮菜小提琴。

似動物叫聲 奏6句鐘漸腐爛 不過，上述樂器都是即棄用品，每次只能用6小時左右，就會開始腐爛或變形，所以樂團有一個廚師專門把所有沒用過的蔬菜煮成湯，讓觀眾在演出結束之後享用。用過的樂器則轉化為有機廢物支持環保。

樂團認為，他們的蔬菜樂器有時抽象，有時聽起來像動物叫聲，是將新鮮蔬菜的聲音變得可視化，證明音樂可以來自超市等各種地方。

樂團至今已在歐洲各地數百個不同場所巡演過，成員笑言他們只有一個禁忌話題，就是別再詢問樂手們是否素食主義者，因為這個問題他們已經聽過300萬次了，而他們也並不是素食主義者。本報綜合報道