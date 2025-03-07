國會閒聊忘關咪 萬斯疑怨演說長
【本報綜合報道】美國總統特朗普周二發表國會演說，時長達1小時40分鐘，創下1964年以來美國總統在國會聯席會議上最長演講紀錄。在演說開始前，坐在特朗普身後的副總統萬斯與眾議院議長約翰遜閒聊，期間忘記關掉咪高峰，導致兩人的私密對話流出。
萬斯疑似首先向約翰遜抱怨特朗普的演說太長，他說：「順便說一句，我覺得這場演說應該會很精彩，但說實話，不明白你（特朗普）怎麼能撐滿90分鐘。」約翰遜則回應稱：「最難熬的是拜登那次，那次演講是一場愚蠢的競選演講。」約翰遜此時發現咪高峰可能在收音，隨即用手輕輕壓下咪高峰，以便兩人可以繼續談話，其後的對話因此無法被清晰收音。
赴德州視察邊境圍牆
萬斯、國防部長海格塞斯和國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）於周三到訪德州邊境小鎮伊格爾帕斯（Eagle Pass）視察。萬斯指出特朗普希望在2029年完成修建整條南部邊境圍牆，並應用人工智能（AI）等科技工具協助防範非法移民入境。
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