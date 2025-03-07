美謀收回運河 巴拿馬總統譴責

【本報綜合報道】美國總統特朗普周二向國會發表上任後首場演說時再次揚言收回巴拿馬運河，以及無論如何都要得到格陵蘭。巴拿馬總統穆利諾周三批評特朗普再次說謊，巴拿馬政府和全體巴拿馬人民堅決拒絕對真相和國家尊嚴的又一次羞辱，強調運河永遠屬於巴拿馬。

特朗普指控巴拿馬在25年前接管運河時違反協議，重申他要讓運河重回美國控制。穆利諾否認指控，稱特朗普在撒謊，巴拿馬運河並未進入美國重新接管的程序，也不是與美國國務卿魯比奧或其他任何人討論的任務。巴拿馬與美國政府之間的合作需要對共同關心問題有清晰了解，與收回運河無關，也與玷污巴拿馬國家主權無關，運河是巴拿馬的，並將繼續是巴拿馬的。

格陵蘭總理稱有自決方向 另外，格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）直言格陵蘭人既不想成為丹麥人，也不想成為美國人，美國人民及其領導人必須明白格陵蘭是非賣品，不能被搶走，未來由格陵蘭人決定。丹麥國防大臣波爾森（Troels Lund Poulsen）亦表示，格陵蘭人會自行決定想要的方向。