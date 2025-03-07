美退伍軍人事務部裁員 司法部FBI總部或出售

美國總統特朗普年初上台後致力精簡聯邦政府人手，退伍軍人事務部部長柯林斯（Doug Collins）前天證實，該部門計劃裁減約7.2萬名職員，佔現有員工總數約15%。在開源方面，華府亦計劃出售非核心聯邦政府房產，就連位於華盛頓的司法部總部及聯邦調查局（FBI）總部亦一度上榜。

柯林斯表示，退伍軍人事務部正根據政府效率部（DOGE）完善勞動力倡議，審視該部門組織、營運及架構，正採取務實且嚴謹方式消滅浪費及官僚主義，目標是把僱員人數從目前約47萬人減至2019年的39.8萬人，將在不削減醫療保健或退伍軍人福利情況下實現目標。

美國政府僱員聯合會主席凱利（Everett Kelley）反駁，退伍軍人事務部多年來一直嚴重缺乏人手，導致有需要退伍軍人無法及時獲得援助，DOGE大規模裁減資深員工及解僱試用期員工只會讓事情變得更糟。隸屬民主黨、國會眾議員馬克‧高野（Mark Takano）形容，退伍軍人事務部裁員屬徹底背叛退伍軍人。

華府擬售數百座政府房產 在退伍軍人事務部宣布精簡人手前，華府周二宣布考慮出售全國數百座非核心聯邦政府房產。根據總務管理局（GSA）網站提供名單，司法部總部及FBI總部榜上有名，總數多達約440座。

惟美媒隨後發現，網站名單同晚已縮減至大約320座，所有位於華盛頓物業均被排除在外，全數房產翌日更被移除，僅稱「即將發布」。有消息人士解釋，名單錯誤地列入政府不想出售建築在內。

另外，與特朗普關係密切、富豪馬斯克前天與國會參議院共和黨人舉行近兩個小時閉門會議，雙方討論一項「撤銷」方案，計劃由白宮提交國會，繞過60票門檻，把削減措施直接編入法典，從而避開法律挑戰。

馬斯克同日指出，美國郵政署及美鐵應私有化，從而縮減政府開支。美媒前天引述消息報道，特朗普日內簽署行政命令，指示教育部部長麥克馬洪關閉該部門。本報綜合報道

美國聯邦調查局總部亦傳在出售之列。 退伍軍人事務部部長 柯林斯