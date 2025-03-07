兩岸國際

華博士生迷姦10女 在英罪成

28歲中國博士留學生鄒震濠（音譯，Zhenhao Zou）被控於2019至2023年在英國和中國迷姦10名女子，並拍攝過程。他周三在倫敦刑事法庭被判強姦等28項罪名成立，6月19日判刑。警方指，可能還有多達50名受害者，或令他成為英國歷史上最嚴重的性罪犯之一。（綜合報道）
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