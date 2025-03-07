兩岸國際

山梨縣通過加富士山通行費

日本山梨縣議會周二通過增加富士山登山道「吉田路線」通行費條例，費用從現時2,000日圓（約104港元）提高至4,000日圓（約208港元），應對今夏登山季人潮。除了增加通行費外，吉田路線進山大門關閉時間將從目前下午4時提前至下午2時。（綜合報道）
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