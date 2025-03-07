聯國指朝去年洪災 無阻農作物收成

【本報綜合報道】南韓統一部周三指，去年政府和民間未向北韓提供任何人道援助，相關「斷供」為近29年來首次。雖然去年北韓多地遭受洪災，但聯合國糧食及農業組織同日發表報告指，當地農作物收成總體良好。

韓對朝人道援助中斷

聯合國糧食及農業組織報告顯示，北韓去年7月迎來暴雨天氣，西部和中部局部地區的農作物遭受水災，但在未受洪災影響的地區，降雨天氣反而促進農作物生長。去年9月，作為糧食主產區的平安道、黃海道、咸鏡南道植物種植條件基本超過平均水平，主要作物為大米和玉米，農忙季節的農作物產量佔全年總產量的90%。北韓去年11月已完成小麥、大麥等冬季主要穀物播種，去年10月至上月初氣象條件總體良好，有助作物發芽生長。