與美聯合演習前夕 韓戰機8彈誤炸民宅15人傷

國防部調查事件 停實彈訓練 美韓「自由護盾」聯合演習正式登場前夕，雙方昨日展開空中及地面實彈射擊預演。南韓空軍兩架單座KF16戰機投彈失誤，8枚MK82航空炸彈落入京畿道抱川市一處住宅區，造成15人受傷。國防部宣布，查明確切事故原因前暫停所有實彈演習。

事發於昨早10時04分左右，參與預演的KF16在抱川市勝進訓練場外圍突然投下多枚炸彈，一分鐘後擊中抱川市二東面盧谷里狼踰橋附近街道，導致兩人重傷、13人輕傷。傷者包括兩名外籍勞工和兩名軍人，除了5人拒絕去醫院治療外，其餘10人均送院。重傷者分別送往首爾及議政府的醫院，其中一人右肩開放性骨折，另一人臉部受傷，均無生命危險。

事故造成8幢建築物受損，包括一座教堂、5幢住宅、一個倉庫和一個溫室，還波及一輛卡車。空軍初步調查指，KF16一號機起飛前輸入錯誤座標，至於二號機為何同時誤炸有待調查。兩機結果在距離訓練場目標約8公里的村落上空投彈，正調查事前是否按正確程序檢查輸入的座標。

或涉空中交通管制失誤 同時，空軍還調查是否有空中交通管制失誤，戰機因輸入錯誤目標座標而偏離原定飛行路線。現場未發現其他未爆彈，50多名居民需緊急疏散，空軍就事故致歉並承諾賠償。每枚MK82炸彈重500磅，是常見非導引空投武器之一，用於摧毀橋樑和建築物，爆炸半徑約有一個足球場大小。

一連11日的「自由護盾」聯演下周一啟動，將在演習中反映朝軍戰略戰術和戰力變化等現實威脅因素，進一步提高美韓同盟聯合防衞態勢和應對能力。雙方還將在陸海空、網絡、太空等全領域擴大實施聯合戶外機動訓練，加強同盟互操作性，展現出進一步升級的聯合威懾能力。美韓兩軍每年實施兩次防禦戰區級聯合演習，通常於3月「自由護盾」實施聯演，8月實施「乙支自由護盾護盾」聯演。本報綜合報道