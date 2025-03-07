美首與哈馬斯直接談判 促放人質

【本報綜合報道】美國白宮周三證實，與哈馬斯舉行了直接對話，是歷來首次。同日，美國總統特朗普與8名從加薩獲釋的人質會面，又在社交平台發文向哈馬斯下最後通牒，要求立即釋放生還人質及歸還死亡人質屍體，「否則你們就完蛋了」。

美國人質事務特使博納（Adam Boehler）最近數周在卡塔爾首都，與哈馬斯代表舉行秘密會談，討論哈馬斯釋放囚於加薩地帶的美國人質，但沒有達成協議。白宮發言人萊維特表示，博納有權與任何人對話，做最符合美國人民利益的事情。以色列總理辦公室則指，以色列向美國表達了與哈馬斯直接會談的立場。

未達協議 特朗普下最後通牒 特朗普要求哈馬斯現在就釋放所有人質，只有病態扭曲的人才會保留屍體，「而你們就是病態和扭曲的人」。他正向以色列提供完成任務所需的一切，如果不按他的要求，哈馬斯任何一名成員都不會安全。他指如果哈馬斯挾持人質，「你就死定了！做出明智的決定。立即釋放人質，否則以後將付出慘痛代價」。