魯比奧不滿影響力低 傳做18個月辭職

【本報綜合報道】美國總統特朗普、副總統萬斯和烏克蘭總統澤連斯基日前在白宮爭吵時，國務卿魯比奧在萬斯旁邊毫無存在感，引起外界議論。魯比奧曾稱自己作為國務卿，卻對外交政策沒有影響力，對此感不滿。共和黨人直言不知魯比奧能捱多久，可能做18個月就會辭職。

不贊成撤蓬佩奧安全許可 共和黨人透露，魯比奧一直是俄羅斯鷹派和烏克蘭支持者，他對自己缺乏外交政策影響力感到不滿。早在美烏總統罵戰前，魯比奧對特朗普的不滿已開始醞釀，後者任命9名外交政策特使，負責結束加薩和俄烏戰爭等高調任務，令魯比奧措手不及。魯比奧同時不贊成特朗普撤銷前國務卿蓬佩奧的安全許可，知情者稱魯比奧與蓬佩奧關係密切，這決定對魯比奧來說非常丟臉。

魯比奧出身於共和黨傑布布殊一派，仍保留建制派風格，他與特朗普在2016年競爭共和黨總統候選人提名時曾有過節。其後，魯比奧順從並努力贏得特朗普認可，特朗普去年選總統時甚至一度考慮由魯比奧當副手，而魯比奧可擔任國務卿是安慰獎。魯比奧受訪時承認，烏克蘭戰事是兩個核武大國美俄的代理人戰爭。