法國擬討論延伸在歐洲核威懾

【本報綜合報道】法國總統馬克龍周三發表全國電視講話，表明俄羅斯是法國和歐洲面臨的威脅，相信美國會繼續站在歐洲一方，但需做好事與願違的準備，法國計劃討論延伸核威懾到其他歐洲國家。他指俄烏簽署和平協議後，歐洲可能會派部隊到烏克蘭確保協議獲遵守。

倘簽和約 歐部隊或駐烏 馬克龍表示，特朗普第二次入主白宮後，改變了美國對烏克蘭的政策，冒着與歐洲歷史性決裂的風險，法國有理由擔心一個新時代的開始。他希望相信美國會站在歐洲這邊，但必須做好準備，因為事實並非如此，歐洲的未來不必由華盛頓或莫斯科決定。他強調俄羅斯已經成為法國和歐洲的威脅，在危險的世界袖手旁觀是瘋狂的，誰能相信如今的俄羅斯會止步於烏克蘭。

馬克龍警告特朗普不能不惜一切代價達成和平，也不能達成過於脆弱的停火協議，俄羅斯不再值得相信會信守諾言，一旦簽署協議，烏克蘭的盟友必須確保烏克蘭不會再次遭到俄羅斯入侵。如果簽署和約，歐洲軍隊可以前往烏克蘭，以確保協議獲「尊重」。他透露歐洲國家的參謀長下周將在巴黎開會，討論和平協議簽署後如何支持烏克蘭。

另一邊廂，知情歐洲外交官指特朗普和烏克蘭總統澤連斯基公開鬧翻後，馬克龍和英國首相施紀賢分別多次與二人通話，英法希望在未來數日與烏克蘭敲定和平計劃並向美方提出，同時為美烏建立橋樑，為馬克龍、施紀賢與澤連斯基一同訪美晤特朗普鋪路。

法國總統馬克龍