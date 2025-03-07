美拒共享情報訊息 烏多管火箭難遠程攻敵

首腦交惡餘波 禁令涵蓋盟友包括英 美國中斷與烏克蘭共享情報，政策轉變導致烏軍缺乏關鍵情報支援。《華盛頓郵報》周三報道，烏軍接收的美援M142高機動多管火箭系統（HIMARS）失去遠程精確打擊能力。

一名匿名烏軍軍官透露，大約過去一個月至少有一個HIMARS作戰單位，無法從美國獲得距離接觸線約64公里以外的打擊目標坐標，標誌美烏遠程打擊情報訊息分享機制已暫停。共享情報突然受限將令俄軍得以重整，可更靠近前線補給，從而加快攻擊行動。英國雜誌《經濟學人》駐基輔記者卡羅爾（Oliver Carroll）在社交平台X披露，美烏情報數據共享機制已於基輔時間周三下午2時暫停，烏軍作戰單位無法再獲得遠程打擊所需的實時戰場情報訊息。

德稱撥庫存武器援烏達極限 英國《每日郵報》指美國單方面取消烏克蘭獲得最高級別情報許可，還影響英國政府通訊總部及軍情六處（MI6）等情報機構。英國情報機構和軍事單位收到明確指令，禁止與烏克蘭分享來自美國的軍事情報。美國國防部發言人證實，東岸時間周一晚上6時收到暫停向烏克蘭提供一切援助的命令，包括付運途中的武器。法國國防部長勒科爾尼昨證實，正在向烏克蘭提供軍事情報，彌補美國斷援損失。

德國國防部發言人史坦普弗勒稱，撥出庫存武器支援烏克蘭已達極限。德國雖然向烏克蘭交付許多愛國者防空系統，但存在自然限度，德國需要強化國防及保障歐洲盟友。波蘭總理圖斯克證實，取道本國境內運往烏克蘭的美國武器已停止付運，東南部邊境熱舒夫-亞西翁卡機場暫停中轉美國軍援物資。

美烏同意近期兩國高層會晤 烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克周三與美國國家安全顧問沃爾茲通電話，同意兩國團隊近期舉行會晤。沃爾茲指出，與葉爾馬克討論美國與烏克蘭、俄羅斯的穿梭外交，如果安排好和談並採取建立信任措施，總統特朗普將考慮恢復對烏克蘭援助。

葉爾馬克表示，與沃爾茲討論實現公正持久和平的下一步措施，並就安全問題及在雙邊關係框架內的立場協調交換意見。白宮發言人萊維特指出，特朗普致力於和平協議，希望看到俄烏戰事結束。烏克蘭總統澤連斯基期望，下周可取得一些成果。本報綜合報道