遭同胞誘至柬國綁架 澳洲華商跳車脫險

繼緬甸後，柬埔寨近日亦傳出公然綁架外國人消息。一名在澳洲經商的中國男子月初被同胞以合夥做生意為由誘騙前往柬埔寨首都金邊，在機場遭到接機人員綁架，最終跳車脫險。另有一名中國博主發文質疑柬埔寨警方與電騙園區同流合污，惟柬埔寨國家警察總署前天反駁內容不實。

被騙合夥做生意赴金邊 正在澳洲經營汽車玻璃買賣生意、38歲中國籍商人劉森（音譯）去年12月經好友介紹，結識同胞馮志業。

由於馮志業聲稱計劃在金邊成立公司，並且邀請其擔任法人代表，每月可以獲得分紅，劉森周日晚上出發，直至周一終於抵達金邊國際機場。

當到埗後，劉森登上一輛由馮志業安排的私家車，司機是一名柬埔寨男子，隨後被對方要與其他中國合夥人會面為由帶往某處陌生地方。就在此時，再多3名柬埔寨人突然上車，劉森左右臂及頸部均被抓實，就連手機亦遭搶走，當下立即察覺自己正被綁走。

在糾纏期間，劉森成功打開車窗，之後跳車逃生，再走入附近一間餐廳求助，最終成功脫險。當地警方到場查問，正調查私家車及車上眾人資料，同時展開相關追偵工作。

華博主指柬警勾結電騙園區 除了劉森，在微博擁有近千萬粉絲博主「貼小君」日前發文質疑，他早前曾經把受困柬埔寨電騙園區受害者的資料及所在地發給當地警方，「但柬埔寨警察局玩陰的，表面上警察局說他們會去解救，結果轉頭就把訊息賣給園區」。

面對上述質疑，柬埔寨國家警察總署周三發布公告，嚴正駁斥貼小君指控，認為相關言論嚴重損害柬埔寨國家警察聲譽，特別是影響柬埔寨內政部與中國公安部在打擊跨國犯罪合作機制下所付出努力。公告呼籲中國相關部門協助調查，依法針對散布虛假訊息人士採取相應措施。本報綜合報道