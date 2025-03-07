打擊破壞野生資源 3年查獲42萬動物

【本報綜合報道】上海市綠化和市容管理局周二發布消息，自2022年以來打擊破壞野生動植物資源的違法犯罪，與警方、海關和市監等多部門查處250宗刑事案件和1,710宗行政案件，查獲42.6萬隻陸生野生動物，其中約有41萬隻中華蟾蜍。

當中41萬隻中華蟾蜍 上海綠化市容部門上月25日至27日聯合警方在黃浦區等12個區展開野生動植物非法貿易專項打擊行動，旨在強化生態安全保護，嚴厲打擊破壞野生動植物資源的違法犯罪活動。行動共派出執法人員122人次，排查44處風險點，重點檢查是否存在非法販賣、運輸野生動物及其製品的行為。執法人員當場查獲24隻國家重點保護野生動物，也有20隻屬有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。

此次查獲的國家重點保護野生動物多為長耳鴞、短耳鴞、斑頭鴞鶺等猛禽，這類猛禽在以往案件中較為罕見，顯示上海「異寵」非法交易的新特點。有關部門呼籲民眾自覺抵制非法野生動物交易，不食用「野味」，不圈養受保護的野生動物。