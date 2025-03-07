內地將發表人工智能教育白皮書

懷進鵬指出，近期公眾關注的人工智能（AI）大模型DeepSeek話題，將是教育改革和發展的重大機遇。教育部將制訂和實施3年行動計劃，推動高等教育綜合改革，重點是在制度和機制上推動創新。該部門又會推出一系列國家專項行動，除繼續加大基礎學科人才培養，同步推動包括人工智能的新興學科和交叉學科人才培養，同時推動高等教育區域創新中心等一流學科建設，加快與區域發展的結合。交通運輸部部長劉偉提到，去年全社會運輸成本降低2,800億元人民幣（約3,050億港元）。