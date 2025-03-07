內地將發表人工智能教育白皮書
【本報綜合報道】十四屆全國人大三次會議周三採訪活動上，金融監管總局、交通運輸部、教育部等部門負責人各自回應社會大眾關心的問題。教育部長懷進鵬透露，今年國內將推出縣中振興行動計劃，並發表人工智能教育白皮書。
懷進鵬指出，近期公眾關注的人工智能（AI）大模型DeepSeek話題，將是教育改革和發展的重大機遇。教育部將制訂和實施3年行動計劃，推動高等教育綜合改革，重點是在制度和機制上推動創新。該部門又會推出一系列國家專項行動，除繼續加大基礎學科人才培養，同步推動包括人工智能的新興學科和交叉學科人才培養，同時推動高等教育區域創新中心等一流學科建設，加快與區域發展的結合。交通運輸部部長劉偉提到，去年全社會運輸成本降低2,800億元人民幣（約3,050億港元）。
經濟增長預期目標 定5%
此外，政府工作報告將今年經濟增長預期目標定在5%。工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽表示，綜合發展態勢、能力條件、支撐政策等方面因素考慮，有信心實現目標。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：