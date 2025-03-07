2030年前後 神州或實現火星採樣返回

【本報綜合報道】全國人大代表、中國航天科技集團第五研究院的孫澤洲，是嫦娥四號探測器和天問一號火星探測器的總設計師。他在兩會舉行期間受訪稱，中國將在2030年前後實施火星採樣返回，又指移民火星有可能在30或50年後實現。

孫澤洲表示，此前中國已經積累了4次登陸月球、一次登陸火星、兩次地外天體採樣返回的經驗，為實施火星採樣返回打下了基礎。但由於火星距離地球遙遠、火星和月球有很大不同，因此仍然面臨許多挑戰。他舉例，在火星上需要克服三分之一地球重力影響，同時從火星表面起飛對於探測器的阻力作用以及氣動外形的約束等，需要更大的能量才能把相同質量的載荷從火星表面送到火星軌道上去。談到最想從火星上發現甚麼，孫澤洲稱是「水」。若找到可利用的水資源，將為未來的星際探索提供寶貴的支持。