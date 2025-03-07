軍方代表審政府工作報告 加強備戰 推進反腐

十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團周三下午分組審議政府工作報告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衞東分別參加小組審議，強調加強練兵備戰，同時要持續深化政治整訓，推進反腐敗鬥爭。

張又俠指出，要全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，加快推進國防和軍隊現代化，推動新時代政治建軍走深走實。要全面加強練兵備戰，抓實各項軍事鬥爭準備，提高打贏信息化智能化戰爭能力。他又提到，要紮實推動高質量發展，做好「十四五」規劃收官，狠抓改革任務落實，提升依法治軍水平，助力實現強軍事業新發展。

何衞東則指，全軍要錨定實現建軍一百年奮鬥目標全力攻堅，深入做好軍委政治工作會議下篇文章，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。要強化打好攻堅戰的政治保證，持續深化政治整訓，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，凝聚打好攻堅戰的強大意志力量。

軍工出身 兩名全國人大缺席 十四屆全國人大三次會議主席團和秘書長名單周二在預備會議通過，惟軍工系統出身的全國人大常委許達哲、羅琦不在名單內，據報兩人沒出席周三舉行的人大會議開幕，引起關注。十四屆全國人大三次會議主席團今年有176人，比去年的181人減少。

除了許達哲和羅琦，今年不在名單內還包括農業農村部部長韓俊、湖北省委前書記王蒙徽、浙江省委前書記易煉紅、吉林省委前書記景俊海、河南省委前書記樓陽生，以及受查的中央軍委委員苗華、人大常委蔣超良、前台盟中央常務副主席李鉞鋒，還有去年12月辭任人大常委的束為。本報綜合報道