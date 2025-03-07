台立委赴港 女團友涉洗錢遭扣押

25年前在港犯法

陸委會周三透過書面回應，在隨團花蓮縣政府赴香港參加旅展的花蓮旅遊業者中，確實有人在入境時遭拘留至今。陸委會表示，香港辦事處接獲訊息後，已即時提供必要協助，當事人被指控涉及刑事案件，正在香港司法程序中。台媒指，陳女25年前在港涉犯洗錢1萬美元（約7.8萬港元），因洗錢罪在香港無追訴期限，因此她一入境就被捕。傅國淵稱，西九龍裁判法院法官裁定收押，周日開過一次庭，經陸委會香港辦事處協助，當事人已聘律師，辯方提出擔保，未獲法庭核准。