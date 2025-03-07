IAEA理事會 華稱發揮優勢加強合作

【本報綜合報道】國際原子能機構（IAEA）3月理事會本周在奧地利維也納舉行，中國強調將進一步發揮核能核科技大國優勢，與IAEA加強合作，共同倡導和推動「原子造福全球南方」，助力全球南方共同發展事業，為實現聯合國2030年可持續發展目標作出新貢獻。

積極安全有序發展核電 中國常駐IAEA代表李松大使表示，中國堅持積極安全有序發展核電，高度重視核安全，堅持獨立自主、嚴格有效的核監管，將核能視為保障能源安全、應對氣候變化、實現碳達峰和碳中和目標的重要支柱。目前中國大陸在運及核准在建核電機組已達102台，裝機容量1.13億千瓦，規模位居世界第一，力爭核技術應用產業年經濟產值明年達到4,000億元人民幣（約4,287億港元）。

李松指出，站在加入IAEA 40周年的新起點上，中國全面加強與各方合作，支持惠及發展中國家的各項和平利用倡議，積極分享中方技術和方案。中方宣布面向全球特別是發展中國家開放共享12個核科研設施和實驗平台，充分利用中國先進核科研條件與IAEA合作，幫助發展中國家成員國提升核科技能力水平。中國今年10月將與IAEA，在成都舉辦第30屆聚變能大會和世界聚變能源集團第二次部長級會議，推動可控核聚變早日實現商業化。