華海警船駛近釣島 日本首確認搭載艦炮

中國軍費預算1.9萬億 日高官警惕 日本海上保安廳周三首次斷定出沒在釣魚島的中國海警船搭載艦炮，意味正式認定是「武裝船」。而中國今年軍費預算逾1.7萬億元人民幣（約1.9萬億港元），同比增長7.2%，日本內閣官房長官林芳正對此表示警惕。

《產經新聞》報道，海上保安廳直接將海警船「搭載疑似艦炮」的曖昧字眼修正為「搭載艦炮」。由於中方公開海警船的射擊訓練等活動，日本有必要根據現實狀況採取應對措施。央視公開去年9月中國海警局所屬船舶射擊訓練的場面，海保確認搭載於海警船上的艦炮是具有殺傷力的武器，因此把「搭載疑似艦炮」的字眼修正。

林芳正強調與華增溝通 英國軍事專書《簡氏年鑑》在2024年版中，明確記載了中國海警船2303和2305「配備76mm艦炮」。海保綜合資訊，正式將中國海警船舶標記為「武裝船」。去年6月，日本第一次確認4艘搭載機關炮的中國海警船進入釣魚島海域，之後搭載76mm艦炮的海警船常態化在此海域航行。

林芳正認為中方持續高水平增加國防費，在缺乏充分透明度的情況下迅速強化軍事實力，其軍事動向是日本和國際社會的嚴重關切事項。他強調，日本會在包括安全保障在內的廣泛領域與中國加強溝通，減少課題和難題、增加合作與協作的想法。

至於中國今年國內生產總值（GDP）增速目標與去年一樣定為5%，林芳正指出，中國經濟的動向可能對日本及全球經濟產生重大影響，日方將繼續關注。對於美國候任國防部副部長科爾比批評台灣與日本在增加防衞支出上行動太慢，林芳正強調日本的國防建設優先考慮質量而非預算規模。本報綜合報道