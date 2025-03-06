歐洲志願者聯盟 命中注定是雙失

3月2日在倫敦召開、由英國首相施紀賢主持的歐洲領導人峰會，討論烏克蘭危機和歐洲防務問題，出席的除了烏克蘭總統澤連斯基，還有法國總統馬克龍、德國總理紹爾茨、意大利總理梅洛妮等多個歐洲國家領袖，以及北約秘書長呂特、歐盟委員會主席萊恩。施紀賢在會後宣布，希望透過四大措施，在烏克蘭實現公正、永續的和平：繼續軍援烏克蘭，並在經濟上施壓俄羅斯；和平協議應確保烏克蘭主權和安全，並要有烏克蘭參與；加強烏克蘭自身防衞能力以阻嚇俄羅斯的軍事威脅；由歐洲建立「志願者聯盟」，保障烏克蘭和平。

宣稱這是個「志願者聯盟」，就說明歐盟本身便有匈牙利、斯洛伐克等國的反對，以及其他成員國的疏離。施紀賢強調，這個歐洲防衞及援烏維和計劃有急切性，英國會派遣軍隊到烏克蘭及以空軍支援。施紀賢同時表示，計劃的成功一定要得到美國的支持，雖然特朗普政府已經決定不派遣美軍維和，但不排除需要美國空軍及情報等支援。估計歐洲牽頭的英、法，是以此回應特朗普及澤連斯基上周在白宮的爭執鬧劇，向特朗普顯示歐烏於議和有不容忽視的實力。

無法影響和談結果 烏克蘭政府感謝這次峰會對基輔的支持，並重視歐烏國家安全一脈相承，特別是英國提供的新一輪軍援，更期待3月6日舉行的歐盟特別峰會，烏國可以得到更多支持。有烏克蘭議員認為，今次歐洲領導人峰會更有非歐盟成員國加拿大和土耳其參與，不但會令特朗普重視，在實力方面也會令普京政府有所顧忌。

在今次峰會中表現最差的，是德國總理紹爾茨，雖然他在會後表示支持「志願者聯盟」，不能令俄羅斯入侵烏克蘭得逞，但由於他現時只是看守總理，根本不能承諾任何軍援或政策支持，要等待新總理上台，才會有新的援烏政策出台，但到時可能已趕不上美俄商討議和的新進展。

可以預見，這個「志願者聯盟」只會是「雙失」，不會被美俄重視及獲邀參與和談，因此無法影響和談結果。而和談結果一定是美俄完美的妥協，應該不會節外生枝，到時候歐洲國家即使被安排維和，也只是粉飾太平！不過，這對歐盟來說其實是好事，而烏克蘭肯定會被犧牲，試問有哪個歐洲國家願意冒險逆美意抗俄陪葬？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻