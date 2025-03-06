布里斯班 51年來首迎風暴 居民築沙包防範

澳洲氣象局預料，熱帶氣旋阿爾弗雷德明天凌晨將登陸昆士蘭省布里斯班一帶沿海地區，屬當地過去51年來首度面臨風暴正面吹襲威脅。除了省政府嚴陣以待，總理阿爾巴內塞昨天表示已向昆省調運25萬個沙包，國防軍也處於待命狀態。

阿爾弗雷德昨午位於布里斯班以東對出約325公里海域，其持續風力達到每小時95公里，陣風更達每小時130公里，正以每小時14公里向西北偏西方向移動。按照目前預測走勢，風暴隨後趨向西南偏西方向，直至明天凌晨4時左右登陸黃金海岸至陽光海岸一帶沿海地區，以布里斯班東部地區機會最大。

氣象局警告或現洪災 因應阿爾弗雷德來襲，氣象局警告昆省東南部由今天至周六或會出現洪災、強風及強降雨等，其中日均降雨量恐達到200至400毫米，局地有可能高達500至800毫米。昆省省長克里薩富利（David Crisafulli）補充，若風暴在潮漲期間登陸，洪潮或影響沿海低窪城鎮。布里斯班市長施林納（Adrian Schrinner）警告市內或有多達兩萬間房屋受到影響：「我擔心公眾忽視這個風暴威脅，民眾要開始認真應對，採取行動，準備就緒。」

1974年，熱帶氣旋佐伊登陸黃金海岸南部地區，之後直撲新省。面對相隔半世紀再有風暴直接吹襲，昆省東南民眾紛紛搶購食水及食物，導致部分超市貨架空空如也。另外，昆省已在多地設立疏散中心，今明兩天暫停向受影響地區提供公共交通及非緊急手術服務，教育部門亦宣布部分學校暫時停課。

新省停課 航班受影響 鄰近新南威爾士省亦不敢怠慢，教育部門同樣宣布部分學校暫時關閉直至明天為止。對外航空交通方面，澳洲航空昨午宣布，多班往返黃金海岸、科夫斯港（Coffs Harbour）及巴利納（Ballina）航班將暫停至今午為止，往返布里斯班及陽光海岸航班則不受影響。本報綜合報道