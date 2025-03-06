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自殺式炸彈襲巴國基地12死
巴基斯坦西北部一處軍事基地周二發生自殺式炸彈襲擊，造成至少12人死亡、30人受傷。隸屬於巴基斯坦塔利班的武裝組織Jaish al-Fursan承認施襲，並表示爆炸來自裝滿炸藥的車輛。今次是齋戒月周日開始以來，第三宗重大武裝攻擊事件。總理謝里夫強烈譴責襲擊，並對死者表示哀悼。（綜合報道）
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