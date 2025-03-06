阿盟峰會通過 戰後巴人治加薩

【本報綜合報道】阿拉伯國家聯盟峰會周二在埃及首都開羅舉行，會上通過由埃及提出的加薩戰後計劃，耗資530億美元（約4,134億港元）重建加薩，並由巴勒斯坦技術官僚組成行政委員會治理。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯歡迎計劃，以色列批評計劃將讓哈馬斯繼續掌權。

埃及總統西西公布，該國已與巴勒斯坦合作建立由獨立、專業巴勒斯坦技術官僚組成的行政委員會，在戰後受託治理加薩。該委員會將負責監督人道援助，並暫時管理加薩行政事務，為巴勒斯坦自治政府回歸做準備。哈馬斯已同意不向委員會提出候選人，同時同意該委員會任務、成員和議程，該委員會將在巴勒斯坦自治政府監督下工作。

以色列斥計劃觀點過時 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯歡迎埃及的計劃，呼籲美國總統特朗普支持不涉及巴勒斯坦居民遷移的計劃，並表明準備好舉行主席和議會選舉，而哈馬斯對選舉表示歡迎。以色列外交部發表聲明批評該計劃根植於過時觀點，並反對依賴巴勒斯坦自治政府。白宮國家安全委員會未回應阿拉伯國家聯盟峰會通過計劃。

消息人士透露，阿聯酋視哈馬斯為生存威脅，希望立即徹底解除該組織武裝，而其他阿拉伯國家則主張採取循序漸進方式。接近沙特阿拉伯王室消息人士稱，哈馬斯在加薩持續武裝存在是停火絆腳石，因為美國和以色列強烈反對。沙特外交大臣費薩爾稱，需要國際保證加薩目前臨時停火繼續生效，並支持巴勒斯坦自治政府在管理加薩的角色。阿聯酋和卡塔爾領導人沒有在峰會的公開會議上發言。