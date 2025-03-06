美司法部欲分拆Google 傳母公司晤政府游說

【本報綜合報道】美國司法部去年尋求把科技公司Google分拆，要求出售部分業務，以終結其在搜尋引擎市場的壟斷地位。英媒周二引述消息報道，Google母公司Alphabet上周與特朗普政府會面，游說放棄分拆該公司的計劃。

涉兩宗反壟斷訴訟 司法部正對Google提起兩宗反壟斷訴訟，涉及搜尋引擎業務和廣告技術。在涉及搜尋引擎業務的訴訟中，該部門提出的潛在補救措施包括要求Google出售部分業務，如Chrome瀏覽器，並終止其與蘋果公司等設備製造商的默認搜索引擎協議。

Google發言人回應上述消息時表示，他們定期與監管機構會面，包括司法部，討論上述訴訟。正如此前公開表態，他們擔心目前的提案可能損害美國經濟和國家安全。有業內人士指出，特朗普政府料將削弱前拜登政府推行的反壟斷政策，包括放棄分拆Google的計劃。