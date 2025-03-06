特朗普赴國會演說 稱43天獲多項成就

民主黨議員示威 被逐離場 美國總統特朗普於美國東部時間周二晚上9時（香港時間周三上午10時），向國會聯席會議發表演說。他形容現屆政府上任43天內所取得的成就，比大多數往屆政府在4年或8年所取得的成就更多。在特朗普演說之初發生小插曲，民主黨議員格林高呼抗議口號，眾議院議長約翰遜將他逐出會議廳。部分民主黨人舉起寫有「錯誤」（FALSE）的牌子，向特朗普言論表達反對。

特朗普進場時與一眾議員握手，議員起立鼓掌並同聲呼喊「USA」。特朗普以「美國已經回來了」開場，再引起歡呼；民主黨人則沒過多表示。特朗普在演說上提到，自己6周前在國會大廈宣布美國黃金時代來臨，從那一刻起只有迅速而堅定的行動，才能開啟美國史上最偉大、最成功的時代。他形容，現屆政府上任43天內所取得的成就，比大多數往屆政府在4年或8年所取得的成就更多，如今美國的動力、精神、驕傲和信心已經回歸，美國夢正澎湃湧現，比以往任何時候都更強大、更美好，美國夢不可阻擋，國家正處於東山再起的邊緣，是世界從未見過，也許永遠不會再見到。

特朗普重提自己在去年10月大選大獲全勝，並引述民調數據顯示，從選舉日以來，多27個百分點受訪美國人相信國家正朝正確方向前進，小型企業樂觀情緒躍升41個百分點，也創下單月最大紀錄。過去6周間，他簽署了近100項行政命令，並採取400多項行政措施，以恢復美國土地上的常識、安全、樂觀和財富。他指過去數周成功驅逐大量非法移民，批評前任總統拜登是史上最差總統，呼籲民主黨人一起慶祝政府的成就，一起讓美國再次偉大。他稱很多人都說，特朗普擔任總統的首月是美國歷史上最成功的一個月。

再提巴拿馬運河及格陵蘭 特朗普補充，政府的首要任務之一是拯救經濟，並立即為工薪家庭提供巨大救助。他稱上一屆政府遺留經濟災難和通脹噩夢，他們的政策推高能源價格，推高食品雜貨成本，使數百萬美國人無法獲得生活必需品。美國遭受48年來甚至可能是歷來最嚴重通脹，他每天都在努力扭轉這種損害。他強調應廢除拜登政府的晶片法案，不向晶片製造商提供任何來自該法案的資金。他又稱已向國會提交詳細邊境安全計劃，並將重振造船業，將在白宮成立新的造船辦公室，推出新稅收激勵措施以促進造船業發展。

特朗普在演說中批評多個國家多年來向美國徵收關稅，如今美國會徵收對等關稅，點名歐洲國家、中國、巴西、南韓、墨西哥和加拿大等，並指中國對美國徵收關稅平均是美國的兩倍，南韓關稅是美國的4倍，強調美國將於下月2日徵收關稅反制。他指摘墨西哥和加拿大縱容芬太尼湧入美國，導致年輕人死亡，美國不會繼續容忍。特朗普揚言為加強國家安全，本屆政府目標是收回由美國建造的巴拿馬運河；他又稱支持格陵蘭的未來選擇，認為美國會得到格陵蘭，歡迎對方加入美國。

美媒指演說時間歷來最長 特朗普再次呼籲在美國開採更多石油，又重申削減聯邦支出將有助於降低債務，並將平衡聯邦預算。他敦促國會通過減稅法案，尋求永久性的全面減稅，又稱周二與美國三大汽車巨頭交談，政府準備將汽車貸款利息支付納入稅收減免範圍，但前提是汽車在美國製造。特朗普稱日本、南韓以及其他國家有意與美國合作，建設阿拉斯加巨型天然氣管道，各國計劃分別投資數萬億美元，將成為全球最大的管道之一。

美媒指，特朗普今次演說長達99分鐘，打破前總統克林頓演說88分鐘的紀錄，成為美國總統在國會發表時間最長的一場演講。本報綜合報道