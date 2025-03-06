歐盟擬調6.6萬億元 重新武裝歐洲

【本報綜合報道】歐盟委員會主席萊恩周二提出「重新武裝歐洲」計劃，擬調動8,000億歐元（約6.6萬億港元）打造一個安全而有韌性的歐洲。歐盟將提議為成員國提供更多國防投資財政空間，以及1,500億歐元（約1.24萬億港元）貸款，用於建設泛歐洲能力領域，如防空和導彈防禦、無人機和反無人機系統等。

倡成員國增國防開支至GDP1.5%

萊恩在公報中表示，他們生活在一個危險的時代，歐洲的安全面臨現實威脅，正處於重新武裝的時代，已準備好大幅增加國防支出，這既是支持烏克蘭的短期迫切需求，也是為歐洲安全承擔更多責任的長期需要。萊恩指出，這將幫助成員國集中需求並共同購買，能降低成本，提高互操作性，並加強國防工業基礎。歐盟委員會提出，國防開支應不受歐盟政府支出規則的限制，如成員國平均將國防開支增加到國內生產總值（GDP）的1.5%，就能創造近6,500億歐元（約5.36萬億港元）的財政空間。