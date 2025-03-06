爭執後遭停軍援即讓步 烏願和談由美總統領導

澤連斯基致函稱隨時可簽礦產協議 烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普上周在白宮發生激烈爭執，導致美國暫停對烏方一切的軍事援助。澤連斯基周二表示，會面事件「令人遺憾」，現在是時候糾正錯誤，願意在特朗普領導下展開工作，並願意簽署礦產協議。特朗普同日在國會聯席演說時透露，收到澤連斯基信函，指對方經已回心轉意，準備在任何時間以任何方便的方式，與美方簽署礦產資源協議。

在社交網站發布的視像講話影片中，澤連斯基表示，上周在白宮與特朗普進行會談沒有如期般順利，事情發展令人遺憾，又指非常珍惜美國為幫助烏克蘭維護主權與獨立所做的一切。澤連斯基直言，沒有人想參與一場永無休止的戰爭，他已作好準備盡快坐到談判桌上，平息俄烏戰爭，讓烏克蘭人民獲得持久和平。

倡放戰俘 俄烏海空停火 澤連斯基提出停戰的第一階段包括釋放戰俘及即時海空停火，條件是俄方亦這樣做；又強調烏克蘭需要有尊嚴的和平，希望停火協議包含安全保障。

澤連斯基提到，很多人關注美國的援助接下來會怎樣，他已指示相關人員與美方聯絡，以獲取官方訊息。他承認看到了風險，因此軍方和情報部門已制訂應對任何局勢變化的方案，烏方的韌性更強，有手段自衞，但對烏克蘭而言，與美國保持正常夥伴關係對真正結束戰爭至關重要。

澤連斯基又稱俄羅斯沒有改變他們的立場和要求，俄方的訴求是為了削弱烏克蘭，會要求烏克蘭裁軍、放棄領土，並作出重大的政治體制調整，削弱該國憲法。

特朗普斥拜登政府援烏較歐多 特朗普周二晚發表第二任期的首場國會演說時稱，自己正為結束烏克蘭的野蠻衝突而不懈努力，在這場可怕而殘酷的衝突中，數百萬烏克蘭人和俄羅斯人無謂地傷亡，而且看不到結束的曙光。美國已撥款數千億美元支援烏克蘭的防務，但同時歐洲花在購買俄羅斯石油和天然氣上的錢遠超過他們用於捍衞烏克蘭。他批評前任總統拜登授權投入戰鬥的資金，比歐洲所花更多。

特朗普又聲稱，當天較早前他收到澤連斯基的來信，對方稱已經準備好盡快回到談判桌前，以更接近持久和平，烏克蘭隨時準備好簽署礦產協議。特朗普感謝澤連斯基來信，又稱與此同時美國已與俄羅斯認真討論，並收到強烈信號顯示對方已準備好和平。特朗普強調是時候結束戰爭，而要結束戰爭就必要與交戰雙方討論。美國副總統萬斯則重申，美國透過礦產資源協議在烏克蘭作長遠投資，便是最好的安全保障。本報綜合報道