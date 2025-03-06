去年破逾820民族資產解凍案

內媒周一報道，近年來，利用流動應用程式實施的新型民族資產解凍類詐騙犯罪快速增加。該類犯罪窩點往往藏匿境外，幕後金主招募成員出境組成詐騙集團，僱用黑產技術團隊開發詐騙程式，利用短片平台廣告引流發展下線，通過洗錢集團轉移贓款。此外，詐騙集團還打着國家機關單位的幌子虛構項目，偽造國家公文，通過人工智能（AI）軟件製作虛假圖片或視片宣傳，煽動受害人到指定地點聚集，領取所謂的「福利」，嚴重侵害人民群眾財產安全，並危害社會治安穩定。

公安部積極展開國際警務執法合作，先後派出工作組赴新加坡、馬來西亞等國家，成功搗破6個盤據在境外的詐騙窩點，抓獲張×豪、黃×紅等幕後金主。公安部有關負責人表示，公安機關將部署展開新一輪打擊整治民族資產解凍類詐騙專項行動，從嚴打擊懲治幕後金主和骨幹成員，集群打擊各層級代理人和黑灰產人員，實現全鏈條、全環節打擊整治。