與陸女親密照廣傳 揚言入稟 台法院未收曹興誠訴狀
【本報綜合報道】台灣媒體人謝寒冰早前公布當地聯電始創人曹興誠與大陸女子的多張親密合影。曹興誠事後揚言將入稟法院向謝寒冰提告。台北地檢署、台北地方法院周一表示，仍未收到曹興誠相關刑、民事訴狀。
謝寒冰公布相關照片後，曹興誠起初否認，聲稱在人工智能（AI）如此發達的時代，甚麼圖片都可造假。
至上月21日，曹興誠改口證實照片女主角是他的大陸籍女友，並發文指出自己受到鋪天蓋地的私隱侵犯和人格霸凌，只因自己是掛名罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人。
謝寒冰稱可打官司
謝寒冰早前表示，先不論曹興誠告不告得贏，以前有被判刑或是罰款的，都是因為公布露點照或不雅照，而他公布照片還幫忙加上馬賽克，已經盡到保護曹興誠的基本責任。他稱，曹興誠要告就告，這是他的權利，但曹興誠本身是公眾人物，也是可以接近總統的人，涉及他的忠誠度、公眾利益，難道不可質疑嗎？這官司要打就來打。
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