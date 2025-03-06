與陸女親密照廣傳 揚言入稟 台法院未收曹興誠訴狀

謝寒冰稱可打官司

謝寒冰早前表示，先不論曹興誠告不告得贏，以前有被判刑或是罰款的，都是因為公布露點照或不雅照，而他公布照片還幫忙加上馬賽克，已經盡到保護曹興誠的基本責任。他稱，曹興誠要告就告，這是他的權利，但曹興誠本身是公眾人物，也是可以接近總統的人，涉及他的忠誠度、公眾利益，難道不可質疑嗎？這官司要打就來打。