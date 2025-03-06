市監局擬建立機制 規範直播交易行為

國家高新技術企業中，民營企業從2012年的2.8萬家增長至如今的42萬多家，佔比由62.4%提升至92%以上。市場監管總局表示，民營企業正在加快從傳統勞工密集型轉向技術驅動型，已成為中國科技發展和技術創新的重要力量。市場監管部門將進一步強化計量、標準等質量技術幫扶，加強民營企業知識產權保護，努力為民營企業科技創新創造更好環境。為解決民營企業急難愁盼問題，市場監管總局將從促進公平競爭、維護市場秩序、規範監管執法和完善幫扶措施等方面着手。

同日在十四屆全國人大三次會議首場部長通道上，國家市場監管總局局長羅文表示，內地直播電商行業發展迅速，在方便消費者購物的同時，也存在良莠不齊、魚龍混雜的問題。針對部分主播惡意炒作、搞虛假營銷等問題，市場監管總局將壓實平台的審核責任，加強產品質量的專項抽檢，加大監管執法力度，嚴厲打擊虛假廣告、虛假宣傳等行為，維護公平競爭秩序。本報綜合報道